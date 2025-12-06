Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den RSV Eintracht 1949 hinnehmen.

Eine knappe Pleite steckt SC Freital gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1

Freital/MTU. In der WGF-Arena Stadion des Friedens haben 214 Zuschauer am Samstag das Kräftemessen zwischen dem SC Freital und dem RSV Eintracht 1949 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Wermann (79. Michael), Adler, Menz, Heidler, Frenzel (79. Böcker), Von Brezinski, Schiemann (68. Weidauer), Herold (90. Ohnesorge), Horschig, Fluß (68. Schulze)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Plumpe (79. Jupolli), Güllmeister, Hellwig, Fron, Steinborn, Wurster (88. Yatkiner), Krüsemann (79. Ekalle), Mustapha, Samson

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214