Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter waren den Gästen aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Kurz vor dem Ende der zweiten Spielhälfte kam die ersehnte Erlösung für das Team von Hendrik Faik, als Manfred Starke für Rudolstadt traf und in Spielminute 75 dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

FC Einheit Rudolstadt führt mit 2:0 – 93. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Sven Rupprecht, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu erweitern (90.+3). In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Rupprecht (90. Siegel), Frackowiak, Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Smyla, Rühling, Schlegel, Stelzer, Heß (68. Floßmann), Riemer (90. Schneider), Krahnert (68. Ensenbach)

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Schleicher, Schulze, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Salge, Knoblich (78. Buschke), Ilchenko, Kohl, Witte (78. Konieczny)

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302