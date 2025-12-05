Für die SG Rot-Weiß Thalheim endete der 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga auf dem heimischen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SSC Weißenfels mit 0:1 (0:0).

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels mit einem niedrigen 0:1 (0:0). 130 Fußballfans waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht klappen. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Ndour, Moroz, Jalo (88. Zawada), Bakkush, Seniura, Lytvyn, Prielipp, Sonco (84. Schmökel), May (65. Gräbe-Schmelzer), Kolomiiets

SSC Weißenfels: Lohmann – Raßmann, Löser, Zerbe (72. Schneider), Hafkesbrink, Dierichen (72. Necke), Koch, Schumann, Purrucker, Puphal, Zozulia (64. Luib)

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130