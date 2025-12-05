Dem FSV Budissa Bautzen glückte es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bautzen/MTU. Die 165 Besucher des Stadions Müllerwiese haben am Freitag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Bautzener schlugen die Gäste aus Auerbach mit 3:1 (1:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Karl-Ludwig Zech für Bautzen traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

In der verbliebenen Spielzeit versuchten die Bautzener durch Auswechslung nochmal frische Energie in die Partie zu bringen. Theo Schäller kam rein für Toni Orosz. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nur fünf Minuten darauf konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 gingen die Bautzener als Sieger vom Platz. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – D. Rohlik, A. Rohlik, Käppler, Orosz (75. Schäller), Kloß (46. M. Noack), Hennig, Gerhardi (90. Cellarius), Zech (88. Haustein), Schröder, M. Noack

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Cermus), Birkner, Brejcha, Guzlajevs, Schmidt, Schneider (69. Spranger), Schardt, Kaiser, Weigel, Graf

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165