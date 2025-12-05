Für den Gastgeber SC Bernburg endete das Duell mit dem SV 1890 Westerhausen am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 2:2 (2:0)-Punkteteilung.

Bernburg/MTU. Am Freitag haben sich der SC Bernburg und der SV 1890 Westerhausen eine spannende Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Nils Erik Fahland (SC Bernburg) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Arthur Krishteyn den Ball ins Netz (14.).

SC Bernburg in Minute 14 2:0 in Führung

In der 56. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der SV 1890 Westerhausen musste einmal Gelb hinnehmen.Zweite Halbzeit: Westerhausen lag 2:0 zurück. In Minute 57 jedoch wendete sich das Blatt: Lukas Stridde startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Leon Christian Schmidt kam rein für Franz Lange. Auf der Gastseite sprangen Zdenek Weickert für Kai Lasse Brahmann und Andrej Weickert für Adriel Ribeiro De Oliveira ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SC Bernburg steckte zweimal Gelb ein, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Andrej Weickert den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Westerhausener Team errang (85.).

Aufstellung und Statistik: SC Bernburg – SV 1890 Westerhausen

SC Bernburg: Friedrich – Schauer, Krishteyn, Fahland (86. Weigel), Streithoff, Giemsa, Staat (90. Heute), Hilmer, Raeck, Lange (67. Schmidt), Krüger

SV 1890 Westerhausen: Rühr – Masaka (85. Rojas Peredes), Lehmann, Miranda Conceicao, Brahmann (77. Weickert), Masur, Winter, Lehmann, Rodrigues Lima Filho, Ribeiro De Oliveira (82. Weickert), Stridde

Tore: 1:0 Nils Erik Fahland (10.), 2:0 Arthur Krishteyn (14.), 2:1 Lukas Stridde (57.), 2:2 Andrej Weickert (85.); Schiedsrichter: Silvio Rüdiger (Biederitz); Assistenten: Nils Pilz, Ben-Luca Mann; Zuschauer: 89