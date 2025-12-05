Kein Punktgewinn für SG Rot-Weiß Thalheim: Im eigenen Stadion musste das Team am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit 0:1 (0:0) einen Misserfolg gegen den SSC Weißenfels einstecken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Am Freitag endete die Partie zwischen SG Rot-Weiß Thalheim und SSC Weißenfels mit einem torarmen 0:1 (0:0). 130 Zuschauer waren in der Sportanlage Thalheim live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Eine Minute vor Schluss brachte Justin Puphal die Gäste in Führung (89.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Aufstellung und Statistik: SG Rot-Weiß Thalheim – SSC Weißenfels

SG Rot-Weiß Thalheim: Münch – Bakkush, Sonco (84. Schmökel), Lytvyn, Moroz, Ndour, Jalo (88. Zawada), Seniura, May (65. Gräbe-Schmelzer), Kolomiiets, Prielipp

SSC Weißenfels: Lohmann – Koch, Dierichen (72. Necke), Löser, Raßmann, Puphal, Schumann, Purrucker, Zozulia (64. Luib), Hafkesbrink, Zerbe (72. Schneider)

Tore: 0:1 Justin Puphal (89.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Daniel König, Alrik Luther; Zuschauer: 130