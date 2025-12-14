Fußball-NOFV-Oberliga Süd: In der Partie am Sonntag war der FSV Budissa Bautzen gegenüber dem RSV Eintracht 1949 machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

FSV Budissa Bautzen unterliegt auf dem heimischen Platz mit 1:3 gegen RSV Eintracht 1949

Bautzen/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Bautzener Hausherren am Sonntag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem RSV Eintracht 1949 verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Theo Schäller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (9.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Tom Fron den Ball ins Netz.

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 30

Unentschieden. RSVs Matthias Steinborn konnte seinem Team in Minute 50 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Noack kam rein für Toni Orosz und Oscar Haustein für Tim Cellarius. Auf der Gastseite sprang Arthur Ekalle für Luca Krüsemann ein. Eine Aktion, die sich für die Auswärtsmannschaft auszahlen sollte.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ekalle den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (85.). Damit war der Erfolg der Brandenburger entschieden. Die Bautzener sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – RSV Eintracht 1949

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schäller, Orosz (68. M. Noack), Gerhardi, Kloß, Rohlik, Böhme, Zech, Cellarius (79. Haustein), Käppler, M. Noack

RSV Eintracht 1949: Löffler – Samson, Güllmeister (87. Göth), Hellwig, Kruska, Krüsemann (70. Ekalle), Mustapha, Plumpe (87. Jupolli), Fron, Steinborn, Wurster (90. Yatkiner)

Tore: 1:0 Theo Schäller (9.), 1:1 Tom Fron (30.), 1:2 Matthias Steinborn (50.), 1:3 Arthur Ekalle (85.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Ahmad Chahrour; Zuschauer: 200