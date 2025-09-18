Signifikant unterlegen zeigte sich der FC Einheit Wernigerode in der Partie gegen den SC Freital am vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:5 (0:4).

Wernigerode/MTU. Das Spiel zwischen Wernigerode und Freital ist mit einer klaren 0:5 (0:4)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Philip Weidauer traf für den SC Freital in Spielminute 12 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Nach kurzer Zeit leisteten die Gastgeber sich eine Pleite. Unfreiwillig beförderte Mika Hess den Ball ins eigene Tor und brachte den Gästen einen weiteren Vorsprung (17.).

FC Einheit Wernigerode hinkt 0:2 hinterher – Minute 17

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Bruno Schiemann traf in Minute 20 und Antonio Frenzel in Minute 40. Spielstand 4:0 für den SC Freital.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wernigerode

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Weidauer den Ball erneut aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:5 ausbaute (55.). Damit war der Triumph der Freitaler entschieden. Die Wernigeroder sind auf Platz 14 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Wernigerode – SC Freital

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Singbeil, Farwig (46. Pandyal), Pillich, Raeck (46. Lisowski), Dörnte (46. Radomski), Taiwo (68. Ibrahim), St. Louis (46. Schmidt), Wersig, Hess, Engelhardt

SC Freital: Kamenz – Wermann (56. Fluß), Menz (68. Schulze), Weidauer, Horschig, Michael, Frenzel (80. Hendrich), Tänzer, Adler, Von Brezinski (68. Herold), Schiemann (80. Kleber)

Tore: 0:1 Philip Weidauer (12.), 0:2 Mika Hess (17.), 0:3 Bruno Schiemann (20.), 0:4 Antonio Frenzel (40.), 0:5 Philip Weidauer (55.); Schiedsrichter: Paul Bräuer (Nordhausen); Assistenten: Marko Wartmann, Ralf Schwethelm; Zuschauer: 151