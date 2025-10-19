Der 1. FC Lok Stendal errang am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 5:4 (2:3)-Erfolg gegen den FC Grimma.

Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein packendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kevin Werner für Grimma traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 23

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Stendaler zum Zug: Philipp-Maik Witte schoss und traf in Minute 30. Der FC Grimma ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Werner schoss und traf in Spielminute 40 ein weiteres Mal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke schoss und traf in der 41. Spielminute, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Unentschieden. Die Grimmaer revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Tommy Kind versenkte den Ball in Minute 55. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Witte schoss und traf in Spielminute 77 noch einmal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Kaschlaw (72. Scheffler), Masuth, Schleicher, Schulze, Knoblich, Ilchenko, Schaarschmidt, Buschke, Witte (90. Barrie), Mahrhold

FC Grimma: Cap – Vogel, Spreitzer, Markus (46. Katzenberger), Werner, Pistol, Rieger, Janz, Hübner (59. Öner), Ziffert, Kind (85. Mattheus)

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378