Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Robin Spreitzer (23.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 im Rückstand – Minute 23

Im Anschluss kamen die abgeschlagenen Stendaler zum Zug: Philipp-Maik Witte schoss und traf in der 30. Spielminute. Gefährlich wurde es für die Grimmaer zunächst nicht. Sie konterten und bauten ihren Vorsprung zum 1:3 aus. Werner schoss und traf in Minute 40 zum zweiten Mal. Die Stendaler nahmen aber nochmal Anlauf. Niclas Buschke versenkte den Ball in Minute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tommy Kind versenkte den Ball in Spielminute 55. So leicht ließen sich die Stendaler aber nicht abhängen. Witte schoss und traf in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Witte, den Ball erneut ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Stendaler zu entscheiden (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Schleicher, Knoblich, Schaarschmidt, Mahrhold, Witte (90. Barrie), Ilchenko, Schulze, Kaschlaw (72. Scheffler), Masuth, Buschke

FC Grimma: Cap – Hübner (59. Öner), Janz, Werner, Markus (46. Katzenberger), Ziffert, Pistol, Vogel, Kind (85. Mattheus), Spreitzer, Rieger

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378