  4. Ergebnis 4. Spieltag: Kräftemessen zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal endet unentschieden 1:1

Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Gastgeber FSV Budissa Bautzen gegen den 1. FC Lok Stendal ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

31.08.2025, 16:49

Bautzen/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal ist gleichauf geendet.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Seitenwechsel schoss Rosario Schulze mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (50.).

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr
  • Austragungsort: Bautzen
  • Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
  • Spieltag: 4

83. Minute FSV Budissa Bautzen und 1. FC Lok Stendal im Gleichstand – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sieben Minuten bis zum Abpfiff, als Karl-Ludwig Zech den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und noch den Ausgleich für das Bautzener Team erzielte (83.).

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – 1. FC Lok Stendal

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Gerhardi, D. Rohlik, Zech, Käppler, Hentsch, Hennig (65. Schäller), Cellarius (65. Haustein), A. Rohlik (51. Orosz), Kloß, M. Noack
1. FC Lok Stendal: Poser – Buschke, Knoblich, Schulze, Stark, Mahrhold, Kaschlaw, Ilchenko (36. Kohl), Salge (70. Witte), Masuth, Schaarschmidt (80. Grigo)
Tore: 0:1 Rosario Schulze (50.), 1:1 Karl-Ludwig Zech (83.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Julius Hanft, Thimo Henrik Welk; Zuschauer: 246