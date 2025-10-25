Der RSV Eintracht 1949 erzielte am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 113 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:1)-Sieg gegen den FC Einheit Wernigerode.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger schlugen die Gäste aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Till Plumpe für RSV traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Wernigeroder gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 27 wurde das Gegentor durch Gino Dörnte erzielt.

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel der finale Treffer der Partie. 15 Minuten nach der Pause gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Hellwig, Jupolli (72. Seeger), Wurster (90. Koschembahr), Sommer, Plumpe (72. Krüsemann), Samson, Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Steinborn (81. Yatkiner), Fron

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Taiwo (46. Hunter), Hess (14. Pillich), Engelhardt, Dörnte (79. Radomski), Pandyal (70. Raeck), St. Louis (79. Schmidt), Lisowski, Farwig, Schmidt, Wersig

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113