Am 10. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd durfte sich der RSV Eintracht 1949 vor 113 Fußballfans über einen soliden 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Einheit Wernigerode freuen.

Kleinmachnow/MTU. Die 113 Besucher auf dem Sportplatz Dreilinden haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Brandenburger schlugen das Team aus Wernigerode mit 3:1 (2:1) souverän.

Till Plumpe (RSV Eintracht 1949) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Brandenburger konterten in der 27. Spielminute. Diesmal war Gino Dörnte der Torschütze.

1:1 Ausgleich im Spiel RSV Eintracht 1949 gegen FC Einheit Wernigerode – 27. Minute

Unentschieden. RSVs Lukas Dirk-Andre Sommer konnte seinem Team in Minute 42 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kleinmachnow

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 10

In Minute 60 fiel das letzte Tor der Partie. 15 Minuten nach Anpfiff gelang es Endi Jupolli, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:1 zu erweitern (60.). In Spielminute 66 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein. Die Brandenburger sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Einheit Wernigerode

RSV Eintracht 1949: Brenn – Plumpe (72. Krüsemann), Fron, Mustapha (46. Güllmeister), Kruska, Wurster (90. Koschembahr), Hellwig, Samson, Jupolli (72. Seeger), Steinborn (81. Yatkiner), Sommer

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Schmidt, Farwig, Hess (14. Pillich), Engelhardt, Lisowski, Wersig, Dörnte (79. Radomski), St. Louis (79. Schmidt), Taiwo (46. Hunter), Pandyal (70. Raeck)

Tore: 1:0 Till Plumpe (10.), 1:1 Gino Dörnte (27.), 2:1 Lukas Dirk-Andre Sommer (42.), 3:1 Endi Jupolli (60.); Schiedsrichter: Oliver Seib (Görlitz); Assistenten: Benjamin Arnold, Christopher Gentz; Zuschauer: 113