Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der SC Freital vor 237 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB Empor Glauchau freuen.

Bruno Schiemann (SC Freital) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

SC Freital führt in Minute 71 mit 2:0

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Philip Weidauer wurde für Bruno Schiemann eingesetzt. Auf der Gastseite verließen Andre Luge für Phil Mende und Domenic Knoll für Marian Albustin den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

26 Minuten nach der Pause konnte Philip Weidauer (Freital) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 2:0 gingen die Freitaler als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Freitaler haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – VfB Empor Glauchau

SC Freital: Hartmann – Horschig (77. Hendrich), Frenzel, Tänzer, Von Brezinski (86. Melcher), Fluß (77. Schulze), Schiemann (68. Weidauer), Böcker, Herold, Adler, Heidler (86. Kreische)

VfB Empor Glauchau: Wiener – Börner (83. Schädel), Bochmann (83. Degel), Anger (66. Barth), Sieber, Knoll (50. Albustin), Luge (46. Mende), Werrmann, Mack, Hertel, Hähnel

Tore: 1:0 Bruno Schiemann (20.), 2:0 Philip Weidauer (71.); Schiedsrichter: Daniel Läser (Berlin); Assistenten: Tobias Behm, Jonas Marx; Zuschauer: 237