Am 12. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erreichte der Gastgeber 1. FC Lok Stendal gegen den SV Arminia Magdeburg ein 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Stendal/MTU. Mit einem Unentschieden sind der 1. FC Lok Stendal und der SV Arminia Magdeburg am Samstag auseinander gegangen. 25 Zuschauer sahen das Spiel im Stadion am Hölzchen Pl. 4.

Bevor das erste Tor fiel, zog Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Stendaler (45.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Johannes Lagemann (1.FC Lok Stendal) netzte in der 5. Minute der zweiten Halbzeit (50.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 12

63. Minute 1. FC Lok Stendal gleichauf mit SV Arminia Magdeburg – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Arminia Magdeburg musste einmal Gelb hinnehmen.

Das rettende Tor für den SV Arminia Magdeburg fiel 18 Minuten nach der Pause, als Finn Scharfe den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (63.). In Spielminute 90 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Arminia Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Ziekau (90. Sawaneh), Braunschweig (74. Koshyk), Wolff, Schulze (67. Amiti), Lagemann, Völzke (87. Loock), Korbani, Vinzelberg, Handge

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Plexnies (56. Barth), Hättasch, Scharfe, Schoendube, Sperling (56. Stackfleth), May, Hering (37. Diener), Gerlach (79. Reka), Jakob, Kranz

Tore: 1:0 Johannes Lagemann (50.), 1:1 Finn Scharfe (63.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Noah Benedict Ohrdorf, Dean Konrad Bittersmann; Zuschauer: 25