Am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VfB 1921 Krieschow vor 186 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Kolkwitz/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 186 Besuchern auf dem Sportpark Krieschow, Hauptplatz geboten. Die Kolkwitz setzten sich souverän mit 4:1 (2:1) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Jannis Fuchs für Krieschow traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kolkwitz legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Andy Hebler der Torschütze (14.).

VfB 1921 Krieschow führt nach 14 Minuten 2:0

Es lief nicht gut für den 1. FC Lok Stendal. In Minute 23 schaffte es Spieler Nummer 14 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Andy Hebler traf für Krieschow in Minute 58. Spielstand 3:1 für den VfB 1921 Krieschow.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Miguel Pereira Rodrigues (Krieschow) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 4:1 gingen die Kolkwitz als Sieger vom Platz. In Spielminute 92 handelte sich der VfB 1921 Krieschow noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. FC Lok Stendal

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak (73. Zurawsky), Bittroff, Dreßler (46. Knechtel), Grimm, Pereira Rodrigues, Fuchs, Pahlow (84. Zizka), Gerstmann, Hebler (73. Stephan), Seibt (61. Michalski)

1. FC Lok Stendal: Poser – Schaarschmidt, Masuth (85. Kovalov), Mahrhold (70. Matiiv), Scheffler, Kaschlaw, Stark, Witte (70. Pfeiffer), Schulze (70. Ilchenko), Knoblich (80. Konieczny), Schleicher

Tore: 1:0 Jannis Fuchs (4.), 2:0 Andy Hebler (14.), 2:1 Philipp-Maik Witte (23.), 3:1 Andy Hebler (58.), 4:1 Miguel Pereira Rodrigues (81.); Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Sven Hendrik Brandt, Christoph Lissner; Zuschauer: 186