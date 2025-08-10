Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 fuhr die VfB Germania Halberstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 356 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem VfB Auerbach 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Hujdurovic (86. Conrad), Rust, Grzega, Ertmer, Boateng (65. Huber), Klaschka (65. Kühnhardt), Heinrich, Kohn, Heller

VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (76. Weigel), Birkner (66. Kaiser), Cermus (76. Spranger), Voigt, Hache, Schmidt, Brejcha, Roscher (66. Bauer), Schardt, Guzlajevs

Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356