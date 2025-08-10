Ergebnis 2. Spieltag VfB Germania Halberstadt erkämpft knappen 1:0-Erfolg gegen VfB Auerbach 1
Einen 1:0 (1:0)-Heimerfolg gegen den VfB Auerbach 1 fuhr die VfB Germania Halberstadt am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd ein.
Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 356 Zuschauer am Sonntag das Kräftemessen zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem VfB Auerbach 1 verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (1:0).
Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Ahmad Chahrour (Berlin) eine Gelbe Karte an die Gäste sowie eine Gelbe Karte an die Halberstädter (12., 37.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Manuel Rost vor: Kurz vor der Halbzeitpause brachte Davis Boateng den Gastgeber in Führung (41.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Halberstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 2
Die Halberstädter haben sich somit Platz zwei gesichert.
Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – VfB Auerbach 1
VfB Germania Halberstadt: Cichos – Hackethal, Hujdurovic (86. Conrad), Rust, Grzega, Ertmer, Boateng (65. Huber), Klaschka (65. Kühnhardt), Heinrich, Kohn, Heller
VfB Auerbach 1: Birke – Kadric (76. Weigel), Birkner (66. Kaiser), Cermus (76. Spranger), Voigt, Hache, Schmidt, Brejcha, Roscher (66. Bauer), Schardt, Guzlajevs
Tore: 1:0 Davis Boateng (41.); Schiedsrichter: Ahmad Chahrour (Berlin); Assistenten: Hannes Stein, David Isaias Petzak; Zuschauer: 356