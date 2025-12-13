Am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnte sich der VFC Plauen vor 475 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den 1. FC Lok Stendal freuen.

Plauen/MTU. Plauen – Stendal: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (0:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Philipp-Maik Witte für Stendal traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter handeln. Der 1. FC Lok Stendal steckte einmal Gelb ein (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

VFC Plauen Kopf an Kopf mit 1. FC Lok Stendal – 1:1 in Minute 52

Es stand Unentschieden. Der VFC Plauen konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Victor Habermann Passionoto traf in Spielminute 58. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der 1. FC Lok Stendal kassierte noch einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 erweiterte (82.). Damit war der Erfolg der Plauener gesichert. Der VFC Plauen sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Winter (87. Wagner), Sponer, Profis (87. Plank), Habermann Passionoto, Haake (89. Limmer), De Moura Beal, Martynets (89. Burdusudis), Michalek, Schubert, Hussain (87. Träger)

1. FC Lok Stendal: Poser – Stark, Kaschlaw, Witte, Masuth, Schulze, Ilchenko, Schaarschmidt, Scheffler, Buschke, Knoblich (74. Grigo)

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475