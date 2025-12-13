Der VFC Plauen erzielte am 16. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 475 Fußballfans einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Plauen/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der VFC Plauen nach einem deutlichen Rückstand den 1. FC Lok Stendal mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Gleich nach Anpfiff schoss Philipp-Maik Witte das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (5.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Lok Stendal kassierte einmal Gelb (14.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Sedat Gören. Die Stendaler konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Johan Martynets der Torschütze (52.).

Beim 1:1 sollte es aber nicht bleiben. Plauen ergriff die Initiative und übernahm die Führung. Victor Habermann Passionoto schoss und traf in der 58. Spielminute. Zu all dem Jammer lenkte der Stendaler den Ball in der 64. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 16

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der 1. FC Lok Stendal musste noch einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Tyron Profis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 festigte (82.). Damit war der Triumph der Plauener entschieden. Die Plauener haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – 1. FC Lok Stendal

VFC Plauen: Schulze – Martynets (89. Burdusudis), Sponer, Haake (89. Limmer), Profis (87. Plank), Hussain (87. Träger), Michalek, Habermann Passionoto, Schubert, Winter (87. Wagner), De Moura Beal

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (74. Grigo), Schulze, Ilchenko, Buschke, Stark, Scheffler, Masuth, Witte, Schaarschmidt, Kaschlaw

Tore: 0:1 Philipp-Maik Witte (5.), 1:1 Johan Martynets (52.), 2:1 Victor Habermann Passionoto (58.), 3:1 Tim Schaarschmidt (64.), 4:1 Tyron Profis (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 475