Der VFC Plauen hatte am Sonntag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den FSV Budissa Bautzen mit 0:2 (0:1).

Plauen/MTU. Vor 612 Zuschauern hat sich das Team von Sedat Gören mit 0:2 (0:1) gegen Bautzen eine Niederlage eingestehen müssen.

Karl-Ludwig Zech (FSV Budissa Bautzen) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – 61. Minute

In Minute 61 fiel das letzte Tor der Partie. 16 Minuten nach Anpfiff gelang es Felix Hennig, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:2 zu erweitern (61.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der VFC Plauen wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 88 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der VFC Plauen rutschte auf Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FSV Budissa Bautzen

VFC Plauen: Pischon – Profis (85. Eren), Tanriver, Eichie (46. Kämpfer), Winter (46. Hussain), De Moura Beal, Sponer, Martynets, Limmer, Haake (71. Träger), Schubert (46. Plank)

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Käppler, Gerhardi, Hentsch, Schröder, Kloß (85. Schäller), Haustein (64. Orosz), Noack, Rohlik, Zech (90. Noack), Hennig

Tore: 0:1 Karl-Ludwig Zech (45.+2), 0:2 Felix Hennig (61.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Christian Schlömann, Carl Wundram; Zuschauer: 612