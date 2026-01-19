Für den Gastgeber Magdeburger SV Börde endete das Duell mit dem 1. FC Lok Stendal am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit einer 1:1 (0:0)-Punkteteilung.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte in der 1. Minute der zweiten Spielhälfte (46.) als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2025, 15.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Am Ende des Duells sollte es dem Magdeburger SV Börde doch noch gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Leo Constantin Horn den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Magdeburger Team errang (90.+4). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Magdeburger SV Börde wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom 1. FC Lok Stendal beendeten die Partie mit zwei Gelben Karten. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – 1. FC Lok Stendal

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel, Krauel, Beneke (58. Westermann), Horn, Lima Sampa, Sievers (66. Neumann), Schulze (66. Richter), Schuster, Jahn, Begest

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Meinelt, Völzke (85. Sawaneh), Dimonenko (46. Bordizhenko), Wolff, Loock (76. Koshyk), Lauck, Braunschweig, Amiti (46. Ziekau), Korbani, Lagemann

Tore: 0:1 Philip Braunschweig (46.), 1:1 Leo Constantin Horn (90.+4); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Tim Polten, Niklas Kaufhold; Zuschauer: 49