Magdeburg/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der Magdeburger SV Börde und die Turbine Halle am Sonntag 2:5 (0:2) getrennt.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Benjamin Petri (Irxleben) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (29.). Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Florian Sommer das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Das zweite Tor folgte schon kurze Zeit nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tim Nordhausen den Ball ins Netz (43.).

Mit einem Spielstand von 0:2 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Tor Nummer drei schoss Lennox Sikora/Halle (47.), gefolgt von Pepe Schuster (Magdeburger SV Börde) in Minute 82, Malte Lennart Sievers (Magdeburger SV Börde) in Minute 87 und Nick Josef Waschkowitz (Turbine Halle) in Minute 88. Spielstand 4:2 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 3

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:5 festigte (90.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert. Die Magdeburger sicherten sich somit Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – Turbine Halle

Magdeburger SV Börde: Model – Neumann, Schuster, Friedel, Richter, Jahn, Westermann (59. Sievers), Jäger, Lima Sampa (50. Wartner), Lampe, Krauel

Turbine Halle: Nuding – Merschky (74. Heidelberger), Waschkowitz, Ries, Sikora (58. Schneider), Saile (63. Hildebrandt), Brandt, Sommer, Nordhausen, Schischka, Só (69. Nwanevu)

Tore: 0:1 Florian Sommer (31.), 0:2 Tim Nordhausen (43.), 0:3 Lennox Sikora (47.), 1:3 Pepe Schuster (82.), 2:3 Malte Lennart Sievers (87.), 2:4 Nick Josef Waschkowitz (88.), 2:5 Paulinus Ezekiel Ezenwa Nwanevu (90.); Schiedsrichter: Benjamin Petri (Irxleben); Assistenten: Lieven Schulze, Ole Bennet Becker; Zuschauer: 34