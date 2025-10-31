Ein 1:1 (1:0)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 am 5. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Magdeburg/MTU. Am Freitag endete das Spiel zwischen der SV Fortuna Magdeburg und der VfB Germania Halberstadt A1 mit einem Remis.

Es waren bereits 27 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Maximilian Fleck für Magdeburg traf und dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.10.2025, 11.15 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

80. Minute SV Fortuna Magdeburg und VfB Germania Halberstadt A1 im Gleichstand – 1:1

Das rettende Tor für die VfB Germania Halberstadt A1 fiel 35 Minuten nach der Pause, als Finn Luca Stemmler den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und den Ausgleich für das Halberstädter Team errang (80.). In Spielminute 95 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – VfB Germania Halberstadt A1

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Rößner (63. Anwaar), Lenze, Mensing (90. Tapsoba), Czerwenka, Böttcher (63. Al-Chuaibi), Telch (85. Shaqiri), Meister, Kirchhoff (79. Starikovskiy), Nyarko, Fleck

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Rheinschmitt (81. Naujoks), Simon, Schürmann, Stemmler, Schrader, Leopold, Lancine, Ucke, Stender (87. Leube), Knoche (63. Schneider)

Tore: 1:0 Maximilian Fleck (27.), 1:1 Finn Luca Stemmler (80.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Leonard Grebe, Bendix Schulze; Zuschauer: 42