Ein 2:2 (1:1)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von NSG SSC/RW Weißenfels und VfB Germania Halberstadt am 29. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Am Sonntag haben sich die NSG SSC/RW Weißenfels und die VfB Germania Halberstadt ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Robin Buttlar für Weißenfels traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Halberstädter gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 31 wurde das Gegentor durch Cicce Lancine erzielt.

Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Halberstädter den Ball in der 47. Minute unglücklich ins eigene Tor. Spielstand 2:1 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 29

In Minute 75 fiel das letzte Tor der Partie. 30 Minuten nach Anpfiff gelang es Lancine, den Ball erneut ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Halberstädter zu erlangen (75.). In Spielminute 87 handelte sich die NSG SSC/RW Weißenfels noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfB Germania Halberstadt

NSG SSC/RW Weißenfels: Kuhles – Elmi, Kalkofen (64. Almutaleb), Heerwagen (90. Schulze), Brendel (73. Menzel), Rothhoff, Kopp, Reiche, Heerdegen, Ohl (46. Skupin), Buttlar

VfB Germania Halberstadt: Neumann – Camara, Müller, Platz (46. Stender), Lippoldt, Lancine, Wenig, Günther, Menge, Simon, Müller

Tore: 1:0 Robin Buttlar (10.), 1:1 Cicce Lancine (31.), 2:1 Leonard Simon (47.), 2:2 Cicce Lancine (75.); Schiedsrichter: Reinhard Franke (Halle); Assistenten: Maximilian Stork, Emil Krone; Zuschauer: 26