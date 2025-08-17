Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Der Heimbonus half der SV Fortuna Magdeburg am Sonntag nicht, als sie sich vor 150 Zuschauern mit 2:4 (2:2) gegen den SV Arminia Magdeburg verabschieden musste.

Magdeburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SV Fortuna Magdeburg und der SV Arminia Magdeburg ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (2:2).

Gleich nach Spielstart schoss Matti Yorick Buschendorf das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Anton Sheviakov (4.) erzielt wurde.

Minute 4: SV Fortuna Magdeburg mit 0:2 im Rückstand

Im Anschluss waren die zurückliegenden Magdeburger dran: Anton-Lasse Meister versenkte den Ball in Minute 41. Zum Leidwesen seines Teams lenkte der Magdeburger den Ball in der 45+2 auch noch unglücklich ins eigene Tor. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Magdeburger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Benjamin Hättasch schoss und traf in der 70. Spielminute per Strafstoß. Spielstand 3:2 für den SV Arminia Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Etienne Aurel Hoffmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:4 festigte (86.). Damit war der Triumph des SV Arminia Magdeburg gesichert. In Spielminute 92 handelte sich die SV Fortuna Magdeburg noch eine Gelbe Karte ein. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz zwölf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – SV Arminia Magdeburg

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Böttcher (60. Kirchhoff), Telch (46. Fleck), Shaqiri (40. Hännig), Starikovskiy (75. Abosultan), Nyarko, Czerwenka, Meister, Tapsoba (75. Drizari), Prause, Lenze

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Buschendorf (67. Hoffmann), Hättasch, Assner, May (30. Hering), Jakob (46. Schoendube), Barth, Sheviakov (46. Johnson), Gerlach (46. Reka), Kranz, Scharfe

Tore: 0:1 Matti Yorick Buschendorf (2.), 0:2 Anton Sheviakov (4.), 1:2 Anton-Lasse Meister (41.), 2:2 Louis Hering (45.+2), 2:3 Benjamin Hättasch (70.), 2:4 Etienne Aurel Hoffmann (86.); Schiedsrichter: Marco Uhlmann (Welsleben); Assistenten: Hannis Elias Bonath, Jonas Mädel; Zuschauer: 150