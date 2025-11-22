Signifikant unterlegen zeigte sich der Magdeburger SV Börde in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg vergangenen Samstag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 3:7 (1:3).

Philipp Beneke traf für den Magdeburger SV Börde in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Timo Jakob den Ball ins Netz (28.).

Es stand Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Timo Jakob traf in der 38. Spielminute, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). Es wollte den Magdeburgern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Beneke traf in Minute 51 ein weiteres Mal. Eine wirkliche Bedrohung stellte das für die Magdeburger aber nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Jakob verschaffte seinem Team drei weitere Tore (54., 64., 72.). Magdeburg legte nochmal vor. Beneke traf in Spielminute 80 ein weiteres Mal. Spielstand 6:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Rene Plexnies (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:3 verließen die Magdeburger den Platz als Sieger. Der Magdeburger SV Börde rutschte dennoch auf Platz 13.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Jäger, Bittmann, Richter (63. Westermann), Schuster, Jahn, Begest, Dunkel (82. Krauel), Neumann, Lima Sampa (72. Lampe), Beneke

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob, Kranz, Stackfleth (46. Plexnies), Schoendube, Reka, Hering (63. Johnson), Scharfe, Sheviakov (76. Truong), May, Schultz (72. Gerlach)

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 2:6 Joel Elisee Johnson (72.), 3:6 Philipp Beneke (80.), 3:7 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25