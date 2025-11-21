Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem überzeugenden 4:0 (1:0) ging die VfB Germania Halberstadt A1 von Coach Robin Gesell aus dem Kräftemessen mit der SG Dessau/Kochstedt vom Platz.

4:0 – VfB Germania Halberstadt A1 in der Partie gegen SG Dessau/Kochstedt deutlich überlegen

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 55 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Max Leopold (VfB Germania Halberstadt A1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Leopold (47.) erzielt wurde.

Doppelpack von Max Leopold bringt VfB Germania Halberstadt A1 2:0 in Führung – 47. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, fünf Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Leonard Simon (Halberstadt) den Ball über die Linie bringen (85.). Mit 4:0 verließen die Halberstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Ucke, Stemmler (62. Schneider), Schrader (85. Bönicke), Leopold, Knoche (85. Richter), Stender, Simon, Naujoks (73. Rheinschmitt), Roßberg (73. Michl), Lancine

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Krieg, Becker, Hajowsky, Alhamwi (80. Spielau), Karbath, Seidler, Saalmann (75. Dujakovic), Panzer (90. Bro), Täubrecht, Fülla (18. Khan)

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55