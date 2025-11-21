Die VfB Germania Halberstadt A1 unter Leitung von Coach Robin Gesell feierte ein überlegenes Ergebnis über die SG Dessau/Kochstedt mit einem 4:0 (1:0) in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie.

Halberstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 55 Besuchern des Friedensstadions geboten. Die Halberstädter waren den Gästen aus Dessau mit 4:0 (1:0) deutlich überlegen.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Robin Gesell am Ende der ersten Halbzeit, als Max Leopold für Halberstadt traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 37 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel schon kurze Zeit nach dem ersten: Erneut setzte Leopold den Ball ins Netz (47.).

Max Leopold kickt VfB Germania Halberstadt A1 in 2:0-Führung – 47. Minute

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 74: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Maximilian Ucke ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch fünf Minuten bis zum Abpfiff, als Leonard Simon den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 4:0 festigte (85.). Damit war der Sieg der Halberstädter gesichert. In Spielminute 87 handelte sich die VfB Germania Halberstadt A1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – SG Dessau/Kochstedt

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Leopold, Naujoks (73. Rheinschmitt), Schrader (85. Bönicke), Lancine, Ucke, Simon, Knoche (85. Richter), Stender, Roßberg (73. Michl), Stemmler (62. Schneider)

SG Dessau/Kochstedt: (46. Linke) – Panzer (90. Bro), Karbath, Fülla (18. Khan), Alhamwi (80. Spielau), Becker, Täubrecht, Hajowsky, Krieg, Seidler, Saalmann (75. Dujakovic)

Tore: 1:0 Max Leopold (37.), 2:0 Max Leopold (47.), 3:0 Maximilian Ucke (74.), 4:0 Leonard Simon (85.); Schiedsrichter: Thomas Schmidt (Elbingerode); Assistenten: Matti Pieles, Michael Eitz; Zuschauer: 55