Eine deutliche Schlappe erlitt der Magdeburger SV Börde an diesem Wochenende auf heimischem Platz gegen den SV Arminia Magdeburg. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 25 Zuschauern mit 3:7 (1:3).

Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Timo Jakob den Ball ins Netz (28.).

Es stand Unentschieden. Der SV Arminia Magdeburg konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Timo Jakob schoss und traf in der 38. Minute, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). So einfach ließen sich die Magdeburger nicht unterkriegen. Beneke versenkte den Ball in der 51. Spielminute noch einmal. Gefährlich wurde die Situation für die Magdeburger nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 2:4. Jakob verschaffte seinem Team drei weitere Tore (54., 64., 72.). Magdeburg legte nochmal vor. Beneke versenkte den Ball in der 80. Spielminute zum dritten Mal. Spielstand 6:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Rene Plexnies den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:7 festigte (86.). Damit war der Erfolg des SV Arminia Magdeburg entschieden. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Dunkel (82. Krauel), Jahn, Jäger, Schuster, Beneke, Neumann, Begest, Richter (63. Westermann), Bittmann, Lima Sampa (72. Lampe)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Hering (63. Johnson), Kranz, Schultz (72. Gerlach), Reka, Schoendube, Scharfe, Stackfleth (46. Plexnies), Jakob, May, Sheviakov (76. Truong)

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 2:6 Joel Elisee Johnson (72.), 3:6 Philipp Beneke (80.), 3:7 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25