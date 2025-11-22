Kantersieg für den 1. FC Lok Stendal: Am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Sieg gegen die SV Fortuna Magdeburg einfahren. Vor 19 Zuschauern gewann das Team 8:1 (5:0).

Stendal/MTU. Achtmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Rivalen aus Magdeburg eingenetzt. 8:1 (5:0) für die Stendaler.

Philip Braunschweig (1.FC Lok Stendal) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis das zweite Tor durch Johannes Lagemann (7.) erzielt wurde.

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – 7. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SV Fortuna Magdeburg e.V. kassierte einmal Gelb. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sechs Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Elias Wolff traf in Minute 20, Jakob Ziekau in Minute 33, Louis Lauck in Minute 40, Samed Amiti in Minute 62, Lagemann in Minute 67 und Danylo Koshyk in Minute 89. Spielstand 8:0 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Altin Shaqiri, den Ball ins Netz zu befördern und den Magdeburgern noch ein ehrenrettendes Tor zu verschaffen (90.+1).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – SV Fortuna Magdeburg

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Wolff, Handge, Loock (68. Sawaneh), Vinzelberg, Lagemann, Amiti (81. Paschke), Völzke (86. Salem Merso), Ziekau, Braunschweig (59. Koshyk)

SV Fortuna Magdeburg: Klein – Shaqiri, Kirchhoff, Lenze, Haitham Mahmoud, Tapsoba (60. Drizari), Czerwenka, Starikovskiy, Meister (46. Gödecke), Nyarko, Böttcher (46. Anwaar)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (4.), 2:0 Johannes Lagemann (7.), 3:0 Elias Wolff (20.), 4:0 Jakob Ziekau (33.), 5:0 Louis Lauck (40.), 6:0 Samed Amiti (62.), 7:0 Johannes Lagemann (67.), 8:0 Danylo Koshyk (89.), 8:1 Altin Shaqiri (90.+1); Schiedsrichter: Edgar Brehmer (Osterburg); Assistenten: Fynn Lennox Hansen, Ferdinand Aue; Zuschauer: 19