Einen überragenden Sieg in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren erzielten Toralf Meier und sein Team 1. FC Lok Stendal gegen die Turbine Halle – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (3:0) wider.

Stendal/MTU. Fünfmal hat der 1. FC Lok Stendal am Samstag gegen die Gäste aus Halle eingenetzt. 5:1 (3:0) für die Stendaler.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Philip Braunschweig das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (2.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Elias Wolff den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (2.).

1. FC Lok Stendal führt mit 2:0 – Minute 2

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Wolff konnte in Minute 43 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die Turbine Halle. In Minute 51 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Hallenser zu retten, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Danylo Koshyk traf für Stendal in Minute 85. Spielstand 4:1 für den 1. FC Lok Stendal.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Nach wenigen Momenten gelang es Jakob Ziekau, den Ball ins Netz zu befördern (90.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Stendaler haben sich somit Platz neun gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – Turbine Halle

1. FC Lok Stendal: Gräfendorf – Lauck, Meinelt, Völzke (65. Loock), Lagemann (80. Koshyk), Ziekau, Amiti (46. Schulze), Wolff, Stoll, Braunschweig (61. Dimonenko), Korbani

Turbine Halle: Worch – Sikora, Nordhausen, Hildebrandt (46. Saile), Sultanaliev (75. Natusch), Waschkowitz, Brandt, Zaeske, Alassaf Alasaad (46. Só), Sommer, Schischka (60. Fox)

Tore: 1:0 Philip Braunschweig (2.), 2:0 Elias Wolff (2.), 3:0 Elias Wolff (43.), 3:1 Jalozinho Só (51.), 4:1 Danylo Koshyk (85.), 5:1 Jakob Ziekau (90.); Schiedsrichter: Marcel Meier (Niedere Börde OT. Samswegen); Assistenten: Alexander Fürst, Julian Hellwig; Zuschauer: 34