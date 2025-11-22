Ein 5:5 (3:2)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von FSV Barleben 1911 und VfB Ottersleben am 10. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren.

Barleben/MTU. Am Samstag haben sich der FSV Barleben 1911 und der VfB Ottersleben ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:5 (3:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Wenzel Leuschner das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (4.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Faris Hamidovic (16.) erzielt wurde.

Es stand Unentschieden. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte jedoch noch einen draufsetzen und die Führung erringen. Tim Luca Müller versenkte den Ball in Minute 29, gefolgt von Martin Winter (37.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Mit einem Doppelpack von Leonard Friedrich Bogunski schaffte der VfB Ottersleben e.V. den Ausgleich. 3:3. Der FSV Barleben 1911 e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Arthur Fromme schoss und traf in der 63. Minute. So einfach ließen sich die Magdeburger jedoch nicht unterkriegen. Mit einem Doppelpack von Jacob Andreas Michalzik zog der VfB Ottersleben e.V. an den Gegnern vorbei. Spielstand 5:4 für den VfB Ottersleben.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich acht Minuten bis zum Abpfiff, als Fromme den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und den Ausgleich für das Barleber Team erzielte (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der VfB Ottersleben wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FSV Barleben 1911 beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB Ottersleben

FSV Barleben 1911: Alexander – Müller, Hamidovic, Hoffmann, Korbginski, Resch, J. P. Meyer, Winter (46. Teubner), J. L. Meyer, Schröter, Fromme

VfB Ottersleben: Koch – Leuschner (46. Fadjinou), Lieck, Raschauer, Agte, Rüger (35. Bogunski), Lübke, Yunashev, Michalzik, Niemann (71. Böer), Gaffal

Tore: 0:1 Wenzel Leuschner (4.), 1:1 Faris Hamidovic (16.), 2:1 Tim Luca Müller (29.), 3:1 Martin Winter (37.), 3:2 Leonard Friedrich Bogunski (41.), 3:3 Leonard Friedrich Bogunski (47.), 4:3 Arthur Fromme (63.), 4:4 Jacob Andreas Michalzik (72.), 4:5 Jacob Andreas Michalzik (74.), 5:5 Arthur Fromme (82.); Schiedsrichter: Norman Schütze (Stendal); Assistenten: Lennox Lenz, Marlon-Mathias Michael; Zuschauer: 25