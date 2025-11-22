Die NSG SSC/RW Weißenfels hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren-Partie gegen die Turbine Halle mit 1:4 (0:2).

Weißenfels/MTU. Vor 44 Zuschauern hat sich das Team von Ingolf Schöniger mit 1:4 (0:2) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Tim Nordhausen (Turbine Halle) netzte 18 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Nick Josef Waschkowitz der Torschütze (25.).

NSG SSC/RW Weißenfels gerät 0:2 ins Hintertreffen – Minute 25

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die NSG SSC/RW Weißenfels kassierte einmal Gelb.Es sah nicht gut aus für die NSG SSC/RW Weißenfels. In Minute 58 gelang es Spieler Nummer 8 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Nick Josef Waschkowitz traf für Halle in Minute 81. Spielstand 3:1 für die Turbine Halle.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Waschkowitz den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:4 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Turbine Halle

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Kalkofen, Wagner, Brendel (74. Borkmann), Schulze, Kuhles, Menzel (46. Mertin), Buttlar (79. Skupin), Klose, Perrey (65. Saedan)

Turbine Halle: Worch – Saile, Nordhausen, Waschkowitz, Ries, Sikora (59. Zaeske), Brandt, Heidelberger (46. Hohl), Só (62. Obier), Schneider, Hoffmann (69. Fox)

Tore: 0:1 Tim Nordhausen (18.), 0:2 Nick Josef Waschkowitz (25.), 1:2 Henry Klose (58.), 1:3 Nick Josef Waschkowitz (81.), 1:4 Nick Josef Waschkowitz (87.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maik Berberich, Louis Rothe; Zuschauer: 44