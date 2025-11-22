Deutlich unterlegen zeigte sich der Magdeburger SV Börde in der Partie gegen den SV Arminia Magdeburg am vergangenen Samstag in der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Die Gastgeber verloren mit 3:7 (1:3).

In Minute 13 schoss Philipp Beneke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Magdeburger konterten bald darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Timo Jakob der Torschütze (28.).

Spielstand 1:1. Das Magdeburger Team legte weiter vor und erkämpfte sich die Führung. Timo Jakob schoss und traf in Spielminute 38, gefolgt von Lennart Stackfleth (41.). Die Magdeburger blieben ihnen auf den Fersen. Beneke versenkte den Ball in der 51. Spielminute zum zweiten Mal. Der SV Arminia Magdeburg ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und konnte erneut anziehen. Jakob verschaffte seinem Team drei weitere Tore (54., 64., 72.). Magdeburg legte nochmal vor. Beneke schoss und traf in Minute 80 noch einmal. Spielstand 6:3 für den SV Arminia Magdeburg.

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 16.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 10

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Rene Plexnies (Magdeburg) den Ball über die Linie bringen (86.). Mit 7:3 gingen die Magdeburger als Sieger vom Platz. Die Magdeburger sind dennoch auf Platz 13 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Magdeburger SV Börde – SV Arminia Magdeburg

Magdeburger SV Börde: Model – Bittmann, Jäger, Jahn, Beneke, Lima Sampa (72. Lampe), Neumann, Richter (63. Westermann), Schuster, Begest, Dunkel (82. Krauel)

SV Arminia Magdeburg: Sambill – Jakob, Hering (63. Johnson), Kranz, Schultz (72. Gerlach), Stackfleth (46. Plexnies), Scharfe, Reka, Sheviakov (76. Truong), May, Schoendube

Tore: 1:0 Philipp Beneke (13.), 1:1 Timo Jakob (28.), 1:2 Timo Jakob (38.), 1:3 Lennart Stackfleth (41.), 2:3 Philipp Beneke (51.), 2:4 Timo Jakob (54.), 2:5 Timo Jakob (64.), 2:6 Joel Elisee Johnson (72.), 3:6 Philipp Beneke (80.), 3:7 Paul Rene Plexnies (86.); Schiedsrichter: Felix Grünwald (Wolmirstedt); Assistenten: Noah Elia Wohlang, Divo Hage; Zuschauer: 25