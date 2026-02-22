Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Mit einem unrühmlichen Ergebnis von 0:9 (0:4) verließ der FSV Barleben 1911 an diesem Wochenende den Sportplatz- Platz 2. Der VfB 1906 Sangerhausen fuhr siegreich nach Hause.

Barleben/MTU. Auf dem Sportplatz- Platz 2 wurden die Fans des FSV Barleben 1911 am Sonntag Zeugen einer bitteren Niederlage. Neun Bälle gingen Keeper Tim Luca Alexander ins Netz. Das Spiel endete 0:9 (0:4).

Damien Halle traf für den VfB 1906 Sangerhausen in Minute 17 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor – wieder durch Halle (20.) erzielt wurde.

FSV Barleben 1911 hinkt 0:2 hinterher – 20. Minute

Der Ballhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Barleber. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Sieben Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Philip Schütz traf in Minute 33, Halle in Minute 45, Sixten-Conner Bärwolf in Minute 48, Theo Schremmer in Minute 55, Philip Schütz in Minute 70 und Sixten-Conner Bärwolf in Minute 75. Spielstand 8:0 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.02.2026, 13.15 Uhr

Austragungsort: Barleben

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 15

Ein letztes Tor folgte kurz darauf, als Tim Lange den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:9 verfestigte (76.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. In Spielminute 87 handelte sich der FSV Barleben 1911 noch eine Gelb-Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FSV Barleben 1911 – VfB 1906 Sangerhausen

FSV Barleben 1911: Alexander – Mathiot, J. L. Meyer (46. Leon), Teubner, Rautmann, Altergott, Hein, Winter, J. P. Meyer, Müller, Korbginski

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange, Grenzebach (55. Schoder), Bühling, Halle, Zarkua (50. Ehrich), Buchhorn, Nicolai (50. Ruppe), Schütz, Bärwolf, Schremmer (55. Hering)

Tore: 0:1 Damien Halle (17.), 0:2 Damien Halle (20.), 0:3 Philip Schütz (33.), 0:4 Damien Halle (45.), 0:5 Sixten-Conner Bärwolf (48.), 0:6 Theo Schremmer (55.), 0:7 Philip Schütz (70.), 0:8 Sixten-Conner Bärwolf (75.), 0:9 Tim Lange (76.); Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Maximilian Eckart, Cedric Kahl; Zuschauer: 14