Fußball-Verbandsliga A-Junioren: Am Sonntag war der SV Arminia Magdeburg gegenüber dem VfB 1906 Sangerhausen machtlos und wurde 1:3 (1:0) besiegt.

Magdeburg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Hausherren aus Magdeburg eine Niederlage gegen den VfB 1906 Sangerhausen hinnehmen. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Benedict Ohrdorf (Bebertal) eine Gelbe Karte an die Magdeburger (27.). Maximilian Louis Kranz (SV Arminia Magdeburg) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 43, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals handeln. Der VfB 1906 Sangerhausen kassierte jetzt einmal Gelb (52.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Damien Halle den Ball ins Netz (53.).

Unentschieden. Sangerhausens Halle konnte seinem Team in Minute 61 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.30 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 5

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen musste noch einmal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Theo Schremmer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (78.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser gesichert. Der SV Arminia Magdeburg rutschte auf Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Arminia Magdeburg – VfB 1906 Sangerhausen

SV Arminia Magdeburg: Schünemann – Hoffmann (82. Scharfe), Hering (64. Johnson), Buschendorf (36. Sheviakov), Beyer, May (64. Barth), Assner, Gerlach, Jakob, Kranz, Reka (72. Schoendube)

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Lange (87. Zarkua), Bärwolf, Nicolai (83. Ehrich), Ruppe, Schremmer, Grenzebach (72. Schoder), Bühling, Schütz, Halle, Buchhorn

Tore: 1:0 Maximilian Louis Kranz (43.), 1:1 Damien Halle (53.), 1:2 Damien Halle (61.), 1:3 Theo Schremmer (78.); Schiedsrichter: Benedict Ohrdorf (Bebertal); Assistenten: Mia Lübke, Noah Benedict Ohrdorf; Zuschauer: 40