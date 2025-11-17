Ergebnis 9. Spieltag Knappe Niederlage: Turbine Halle unterliegt SV Arminia Magdeburg 0:1
Kein Punktgewinn für Turbine Halle: Im eigenen Stadion musste das Team am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren mit 0:1 (0:1) einen Misserfolg gegen den SV Arminia Magdeburg hinnehmen.
Halle/MTU. 0:1 (0:1) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen der Turbine Halle und SV Arminia Magdeburg. 167 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Turbine-Sportplatz - Platz 2.
Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 33 Minuten brachte David Assner die Gäste in Führung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 14.11.2025, 19.00 Uhr
- Austragungsort: Halle
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 9
Die Hallenser sind auf Platz neun gerutscht.
Aufstellung und Statistik: Turbine Halle – SV Arminia Magdeburg
Turbine Halle: Worch – Waschkowitz, Sommer, Sikora (62. Hoffmann), Sultanaliev, Saile, Ries, Heidelberger (75. Zaeske), Só, Schneider (75. Hildebrandt), Nordhausen (60. Obier)
SV Arminia Magdeburg: Sambill – Kühl, May (90. Hering), Assner, Kranz, Reka, Hättasch, Jakob, Stackfleth (79. Johnson), Schoendube, Beyer (54. Sheviakov)
Tore: 0:1 David Assner (33.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Max Müller, Theo-Finley Meyer; Zuschauer: 167