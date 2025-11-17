Eine Niederlage für den VfB 1906 Sangerhausen besiegelte den 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen die VfB Germania Halberstadt A1 mit 0:1 (0:0).

Sangerhausen/MTU. Im Friesenstadion Pl.2 haben 42 Zuschauer am Samstag das Match zwischen dem VfB 1906 Sangerhausen und der VfB Germania Halberstadt A1 verfolgt. Das Spiel endete in einem torarmen 0:1 (0:0).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Sangerhäuser (61.). Das Spiel verlief in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch in der zweiten Halbzeit sah es zunächst nicht gut aus. Doch dann brachte Youen Schrader die Gäste in Führung (80.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Der VfB 1906 Sangerhausen rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – VfB Germania Halberstadt A1

VfB 1906 Sangerhausen: Gröger – Halle, Ruppe, Nicolai (53. Ehrich), Bärwolf, Lange, Buchhorn, Bühling, Schremmer, Schütz, Schoder (78. Grenzebach)

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Naujoks (68. Rheinschmitt), Stender, Leopold, Simon, Schrader (89. Leube), Stemmler (89. Michl), Knoche (61. Roßberg), Ucke, Platz, Lancine (79. Schneider)

Tore: 0:1 Youen Schrader (80.); Zuschauer: 42