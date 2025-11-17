Am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren glückte der NSG SSC/RW Weißenfels ein 1:0 (0:0)-Triumph über den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 32 Zuschauer waren auf dem Sportplatz Rot-Weiß live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Tore und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht passieren. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Abpfiff, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, Perrey (90. Magul), Kuhles (89. Borkmann), Menzel (63. Saedan), Schulze, Buttlar, Wagner, Heerdegen, Kalkofen, Böhm

VfL Halle 96 I (U19): – Lorenz, Prokein, Roschig, Ugoh, Rayko, Onyedeke, Khalid, Unthan, Meyer, Kaiser

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32