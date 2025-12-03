Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 30 Zuschauern einen klaren 4:2 (2:0)-Sieg gegen den Magdeburger SV Börde.

Weißenfels/MTU. Die NSG SSC/RW Weißenfels und der Magdeburger SV Börde haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 4:2 (2:0).

Das erste Tor wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Henry Klose für Weißenfels traf und nach nur vier Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten in der 25. Spielminute nach. Wieder war Klose der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 2:0 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Jaime Ian Kalkofen/Weißenfels (51.), gefolgt von Philipp Beneke (Magdeburger SV Börde) in Minute 68 und Niklas Richter (Magdeburger SV Börde) in Minute 74. Spielstand 3:2 für die NSG SSC/RW Weißenfels.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der Nachspielzeit nutzte die NSG SSC/RW Weißenfels noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Tim Wagner (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (90.+2). Mit 4:2 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – Magdeburger SV Börde

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Heerdegen, Kalkofen, Wagner, Schulze, Buttlar, Klose (85. Saedan), Mertin, Brendel (50. Skupin), Kuhles (72. Magul), Perrey (46. Böhm)

Magdeburger SV Börde: Model – Krauel (60. Begest), Beneke, Neumann, Jahn, Lima Sampa (81. Jäger), Schuster, Sievers (46. Richter), Bittmann, Horn, Dunkel

Tore: 1:0 Henry Klose (4.), 2:0 Henry Klose (25.), 3:0 Jaime Ian Kalkofen (51.), 3:1 Philipp Beneke (68.), 3:2 Niklas Richter (74.), 4:2 Tim Wagner (90.+2); Schiedsrichter: Hendrik Miekautsch (Elstertrebnitz); Assistenten: Sandro Friedrich, Moritz Schröder; Zuschauer: 30