Die NSG SSC/RW Weißenfels errang am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den VfL Halle 96 I (U19).

Weißenfels/MTU. Auf dem Sportplatz Rot-Weiß haben 32 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der NSG SSC/RW Weißenfels und dem VfL Halle 96 I (U19) verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 1:0 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten verstrichen und es wollte einfach nicht gelingen. Auch in der zweiten Halbzeit schienen alle Bemühungen erfolglos. Doch dann, kurz vor Schluss, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Brendel, Menzel (63. Saedan), Wagner, Heerdegen, Böhm, Buttlar, Kalkofen, Perrey (90. Magul), Schulze, Kuhles (89. Borkmann)

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Khalid, Meyer, Rayko, Lorenz, Unthan, Kaiser, Ugoh, Prokein, Roschig

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32