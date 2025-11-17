Einen 1:0 (0:0)-Heimerfolg gegen den VfL Halle 96 I (U19) fuhr die NSG SSC/RW Weißenfels am 9. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren ein.

Weißenfels/MTU. Am Samstag endete das Spiel zwischen NSG SSC/RW Weißenfels und VfL Halle 96 I (U19) mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 32 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Rot-Weiß live dabei.

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Die Minuten schritten voran und es wollte einfach nicht funktionieren. Auch nach dem Seitenwechsel schienen alle Bemühungen ohne Erfolg. Doch dann, kurz vorm Ende, die Rettung für Weißenfels. Zwei Minuten vor Schluss brachte Luca Brendel den Gastgeber in Führung (88.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.11.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 9

Aufstellung und Statistik: NSG SSC/RW Weißenfels – VfL Halle 96 I (U19)

NSG SSC/RW Weißenfels: Jusczyk – Kuhles (89. Borkmann), Brendel, Perrey (90. Magul), Heerdegen, Böhm, Buttlar, Kalkofen, Wagner, Menzel (63. Saedan), Schulze

VfL Halle 96 I (U19): – Onyedeke, Prokein, Roschig, Kaiser, Ugoh, Khalid, Rayko, Meyer, Lorenz, Unthan

Tore: 1:0 Luca Brendel (88.); Schiedsrichter: Toni Pulst (Leipzig); Assistenten: Lars Klassen, Oliver Oehme; Zuschauer: 32