Kantersieg für die SG Union Sandersdorf: Am 6. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren konnten die Gastgeber einen souveränen Sieg gegen den VfB Ottersleben einfahren. Vor 61 Zuschauern gewann das Team 7:0 (5:0).

Sandersdorf/MTU. Die Sandersdorfer haben am Freitag dem Gegner aus Ottersleben souveräne sieben Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 7:0 (5:0) gingen sie vom Platz.

Der erste Treffer fiel kurz nach Spielstart, als Paul-Leon Uhte für Sandersdorf traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Miguel Mittmeier (14.) erzielt wurde.

SG Union Sandersdorf in Minute 14 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Sandersdorfer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Benjamin Boenecke im gegnerischen Tor. Anton Groh traf in Minute 25, Mittmeier in Minute 29, Anton Groh in Minute 31 und Alex Günter Mackowiak in Minute 63. Spielstand 6:0 für die SG Union Sandersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.09.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 6

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VfB Ottersleben e.V. kassierte einmal Gelb. Die SG Union Sandersdorf e.V. hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Benjamin Boenecke.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Tobias Nitsche (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen (71.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. In Spielminute 74 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die SG Union Sandersdorf hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB Ottersleben

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Uhte, Stagat (63. Bergmann), Mühlbauer (63. Franzke), Mackowiak, Osterland (61. Nitsche), Wieczorek, Schneider (61. Pätzke), Seide, Groh, Mittmeier (61. Herzel)

VfB Ottersleben: Elbert – Bogunski, Agte (63. Liese), Yunashev, Safdari (63. Thielecke), Raschauer, Lübke, Fadjinou, Niemann, Raschauer (85. Neumann), Gaffal

Tore: 1:0 Paul-Leon Uhte (10.), 2:0 Miguel Mittmeier (14.), 3:0 Anton Groh (25.), 4:0 Miguel Mittmeier (29.), 5:0 Anton Groh (31.), 6:0 Alex Günter Mackowiak (63.), 7:0 Tobias Nitsche (71.); Schiedsrichter: Niklas Schimpf (Salzatal); Assistenten: Maximilian Thürmer, Leon Luca Rothbart; Zuschauer: 61