Ergebnis 1. Spieltag SG Union Sandersdorf erzielt Heimsieg gegen SG Dessau/Kochstedt mit 2:0
Der SG Union Sandersdorf glückte es am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, die SG Dessau/Kochstedt mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 70 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.
Sandersdorf/MTU. Am Sonntag konnten die Fußballfans im Sport- u. Freizeitzentrum Pl.2 eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Sandersdorfer gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Dessau.
Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren
- Spieltag: 1
SG Union Sandersdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 64. Minute
19 Minuten nach der Pause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte dennoch auf Platz drei.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt
SG Union Sandersdorf: Sobotta – Groh, Nitsche (68. Pätzke), Mittmeier (87. Herzel), Mackowiak, Uhte, Trettenbach, Schneider (88. Bergmann), Osterland (79. Mühlbauer), Stagat (58. Wieczorek), Seide
SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Krieg (82. Kudella), Khan, Dujakovic, Alhamwi (46. Hajowsky), Spielau (46. Karbath), Saalmann (61. Panzer), Haseloff, Fülla (61. Täubrecht), Becker
Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70