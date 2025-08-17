Die SG Union Sandersdorf errang am 1. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 70 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Dessau/Kochstedt.

Sandersdorf/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 70 Besuchern des Sport- u. Freizeitzentrums Pl.2 geboten. Die Sandersdorfer waren den Gästen aus Dessau mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 31 Minuten schoss Tobias Nitsche das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 17.08.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 1

SG Union Sandersdorf mit 2:0 vorne – Minute 64

19 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Rocco Trettenbach (Sandersdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (64.). Es glückte jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SG Union Sandersdorf wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Dessau/Kochstedt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die SG Union Sandersdorf rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – SG Dessau/Kochstedt

SG Union Sandersdorf: Sobotta – Nitsche (68. Pätzke), Mittmeier (87. Herzel), Seide, Groh, Stagat (58. Wieczorek), Trettenbach, Mackowiak, Uhte, Osterland (79. Mühlbauer), Schneider (88. Bergmann)

SG Dessau/Kochstedt: Rosner – Seidler, Fülla (61. Täubrecht), Alhamwi (46. Hajowsky), Saalmann (61. Panzer), Krieg (82. Kudella), Dujakovic, Spielau (46. Karbath), Khan, Becker, Haseloff

Tore: 1:0 Tobias Nitsche (31.), 2:0 Rocco Trettenbach (64.); Schiedsrichter: Martin Lee Wolter (Halle); Assistenten: Matthias Czapla, Karl Johann Klopfleisch; Zuschauer: 70