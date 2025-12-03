Der VfB 1906 Sangerhausen errang am 11. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren vor 11 Zuschauern einen klaren 4:1 (3:0)-Sieg gegen die Turbine Halle.

Sangerhausen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 11 Besuchern des Friesenstadions Pl.2 geboten. Die Sangerhäuser setzten sich souverän mit 4:1 (3:0) gegen die Gäste aus Halle durch.

In Minute 13 schoss Ferdinand Buchhorn das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Sangerhäuser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Damien Halle der Torschütze (23.).

Minute 23: VfB 1906 Sangerhausen führt mit zwei Toren

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Halle konnte in Minute 36 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für die Turbine Halle. In Minute 52 gelang es Spieler Nummer 6 mit einem Strafstoßtor noch, ein Anschlusstor zu erzielen, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Spielstand 3:1 für den VfB 1906 Sangerhausen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Sangerhausen

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 11

In der 71. Minute musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Theo Schremmer den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (75.). Damit war der Sieg der Sangerhäuser entschieden. In Spielminute 77 handelte sich der VfB 1906 Sangerhausen noch eine Gelbe Karte ein. Die Sangerhäuser sicherten sich somit Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: VfB 1906 Sangerhausen – Turbine Halle

VfB 1906 Sangerhausen: Meier – Bärwolf, Buchhorn, Halle (90. Zarkua), Schremmer (85. Schweigert), Bühling, Lange, Ruppe (70. Hering), Grenzebach (80. Schoder), Ehrich, Schütz

Turbine Halle: Worch – Heidelberger, Ries, Waschkowitz, Obier (3. Löser), Sikora (60. Zaeske), Schneider, Hoffmann (46. Sultanaliev), Saile, Brandt, Só

Tore: 1:0 Ferdinand Buchhorn (13.), 2:0 Damien Halle (23.), 3:0 Damien Halle (36.), 3:1 Justus Friedrich Brandt (52.), 4:1 Theo Schremmer (75.); Schiedsrichter: Patrick Menz (Könnern); Assistenten: Marcel Planer, Thomas Nolte; Zuschauer: 11