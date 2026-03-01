Der VfB Germania Halberstadt A1 gelang es am 16. Spieltag der Fußball-Verbandsliga A-Junioren, den 1. FC Lok Stendal mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 31 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

VfB Germania Halberstadt A1 gewinnt im Heimspiel mit 3:1 gegen 1. FC Lok Stendal

Halberstadt/MTU. Die 31 Besucher des Friedensstadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Halberstädter besiegten das Team aus Stendal mit 3:1 (2:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Niclas Vincent Naujoks das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Danach dauerte es nicht lange, bis ein weiteres Tor durch Arda Oguz (41.) erzielt wurde.

VfB Germania Halberstadt A1 führt in Minute 41 mit 2:0

Der Siegeszug der Halberstädter brach nicht ab. Minute 51: Halberstadt traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Matheo Stender ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Verbandsliga A-Junioren

Spieltag: 16

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Pause, als Till Vinzelberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für das Team aus Stendal erlangte (73.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Lok Stendal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt A1 – 1. FC Lok Stendal

VfB Germania Halberstadt A1: Neumann – Simon, Ucke, Müller (46. Schneider), Stemmler (83. Bönicke), Oguz (71. Richter), Stender, Naujoks (65. Schrader), Lancine (83. Michl), Behrens, Leopold

1. FC Lok Stendal: Helmholz – Lagemann, Meinelt, Korbani, Wolff, Amiti (74. Koshyk), Ziekau, Handge (34. Stoll), Lauck, Vinzelberg (74. Sawaneh), Braunschweig (46. Loock)

Tore: 1:0 Niclas Vincent Naujoks (30.), 2:0 Arda Oguz (41.), 3:0 Matheo Stender (51.), 3:1 Till Vinzelberg (73.); Schiedsrichter: Maik Luca Gawantka (Timmenrode); Assistenten: Matti Pieles, Roland Dr. Hiersemann; Zuschauer: 31