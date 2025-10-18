Ergebnis 8. Spieltag 0:0 – 1. FC Bitterfeld-Wolfen und VfB Merseburg trennen sich unentschieden
Für den Gastgeber 1. FC Bitterfeld-Wolfen endete das Spiel gegen den VfB Merseburg am 8. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einer 0:0 (0:0)-Punkteteilung.
Bitterfeld-Wolfen/MTU. Im Jahnstadion haben 110 Fußballfans am Samstag das Match zwischen dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem VfB Merseburg verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen
- Wettbewerb: Verbandsliga
- Spieltag: 8
0:0 Ausgleich im Spiel 1. FC Bitterfeld-Wolfen gegen VfB Merseburg –
Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen hat sich somit Platz sechs gesichert.
Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen – VfB Merseburg
1. FC Bitterfeld-Wolfen: Hermann – Bark (72. Galushyn), Radke, Hadaschik, Litzenberg, Böhme, Bauer, Born (59. Ehrhardt), Gründling (75. Sumka), Hlynianyi, Hoffmann (56. Elflein)
VfB Merseburg: Bartz – Bierschenk, Nicodemus (90. Jung), Hillemann, Roß (63. Erovic), Wagner, Knerler, Korngiebel, Berndt, Frühauf (88. Arndt), Taubert
; Schiedsrichter: Nils Pilz (Magdeburg); Assistenten: Tobias Menzel, Maximilian Soppa; Zuschauer: 110