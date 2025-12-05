weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Ergebnis 14. Spieltag: 0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC trennen sich unentschieden

Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

05.12.2025, 23:49

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

  • Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr
  • Austragungsort: Magdeburg
  • Wettbewerb: Verbandsliga
  • Spieltag: 14

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Thon, Domitz, Lange, Pide, Kovkrak
Haldensleber SC: Switala – Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Von Ameln, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Grabenberg (60. Stadler), Thieke, Zimmermann (73. Bögelsack), Schunaew, Krüger
; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127