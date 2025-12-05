Für den Gastgeber SV Fortuna Magdeburg endete das Spiel gegen den Haldensleber SC am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga mit einem 0:0 (0:0)-Unentschieden.

0:0 – SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC trennen sich unentschieden

Magdeburg/MTU. 0:0 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen der SV Fortuna Magdeburg und Haldensleber SC. 127 Zuschauer verfolgten das Spiel auf dem Stadion Schöppensteg Platz2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Magdeburg

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

SV Fortuna Magdeburg auf Augenhöhe mit Haldensleber SC – 0:0

Die SV Fortuna Magdeburg rutschte auf Platz zwei.

Aufstellung und Statistik: SV Fortuna Magdeburg – Haldensleber SC

SV Fortuna Magdeburg: Wolter – Rudolph, Ehrenberg (60. Karow), Valle Pousa (60. Sturm), Rexhepi (69. Maarouf), Weidemeier (69. Gerwien), Thon, Domitz, Lange, Pide, Kovkrak

Haldensleber SC: Switala – Girke, Hüttl (78. Bogdiazh), Von Ameln, Ebel (60. Wille), Hevekerl (64. Hebekerl), Grabenberg (60. Stadler), Thieke, Zimmermann (73. Bögelsack), Schunaew, Krüger

; Schiedsrichter: Julius Weiser (Zahna-Elster); Assistenten: Tino Hanke, Stefan Cordes; Zuschauer: 127