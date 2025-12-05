Dem BSV Halle-Ammendorf gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Verbandsliga, den VfB Merseburg mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 327 Zuschauer waren live dabei.

Halle/MTU. Die 327 Besucher des Stadions der Waggonbauer haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Merseburg mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Eric Bregulla (Kabelsketal) eine Gelbe Karte an die Hallenser (18.). Es waren bereits 35 Minuten des Spiels vergangen, als Dominic Winkler für Halle-Ammendorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Erneut setzte Winkler den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: Verbandsliga

Spieltag: 14

Dominic Winkler kickt BSV Halle-Ammendorf in 2:0-Führung – Minute 51

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Dmytro Piven, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 auszubauen (70.). Die Gegner vom BSV Halle-Ammendorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der BSV Halle-Ammendorf sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: BSV Halle-Ammendorf – VfB Merseburg

BSV Halle-Ammendorf: Elm – Hotopp, Kunze, Meyer (88. Schmitz), Niesel, Piven (80. Englich), Schubert, Winkler (76. Agwu), Hoffmann (90. Bergmann), Dabel, Pannier (85. Klein)

VfB Merseburg: Przigode – Nicodemus (76. Dähne), Korngiebel, Bierschenk, Knerler, Hillemann, Frühauf (60. Friedrich), Kothe (60. Taubert), Wagner (46. Berndt), Wagner, Mittler (76. Arndt)

Tore: 1:0 Dominic Winkler (35.), 2:0 Dominic Winkler (51.), 3:0 Dmytro Piven (70.); Schiedsrichter: Eric Bregulla (Kabelsketal); Assistenten: Jannis Körner, Reinhard Franke; Zuschauer: 327